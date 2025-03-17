شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا اليوم الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الإثنين على ارتفاع بنسبة 0.3%، عند 11883 نقطة، وبتداولات بلغت، 5.455 مليار ريال.

وبحسب تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 236.425 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 9.676 تريليون ريال. انخفاض أسهم 142 شركة انخفضت أسهم 142 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 100، من بين 252 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، إنتاج، ورتال، وأسترا الصناعية، والخريف، وأسمنت الرياض، الأكثر ارتفاعا.

ووفقا لتداول، كانت أسهم شركات، نقي، والدرع العربي، والتعمير، والمنجم، ودله الصحية، الأكثر انخفاضا. السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على انخفاض بنسبة 0.8%، عند 31034 نقطة، وبتداولات بلغت، 50.757 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 5.883 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 59.289 مليار ريال.

وانخفضت أسهم 45 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 33، من بين 113 شركة مدرجة في السوق الموازية.