شكرا لقرائتكم خبر عن 71.30 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسعار النفط بنحو 1% في مستهل التعاملات اليوم، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 72 سنتا أو 1.02 %إلى 71.30 دولار للبرميل.

كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 72 سنتا أو 1.1%إلى 67.90 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وكانت أسعار النفط قد سجلت ارتفاعًا على نحو طفيف الأسبوع الماضي، منهية بذلك سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أسابيع، بسبب المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي، بسبب تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة ودول أخرى.