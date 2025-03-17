شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الإثنين 17مارس 2025 فى سلطنة عمان.. عيار 24 بـ36.900 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب في دول الخليج استقرارًا نسبيًا اليوم، مدعومة بتأثيرات الأسواق العالمية وتغيرات أسعار النفط، وسط متابعة دقيقة من المستثمرين المحليين.

ويعد سعر الذهب في سلطنة عمان من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في سلطنة عمان تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

سعر الذهب في سلطنة عمان:

- عيار 24 سجل 36.900 ريال

- عيار 22 سجل 33.825 ريال

- عيار 21 سجل 32.275 ريال

- عيار 18 سجل 27.675 ريال

- عيار 14 سجل 21.525 ريال

- عيار 12 سجل 18.450 ريال

- الاونصة 1147.625 ريال

- الجنيه الذهب 258.275 ريال

- الأونصة بالدولار 2987.93 دولار

اكتسب الذهب قوة جزئيًا في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي اقترحها الرئيس دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.

ويهدف ترامب إلى فرض تعريفات على واردات الرقائق الإلكترونية والأدوية والصلب لتعزيز الإنتاج المحلي، كما أن سياساته التضخمية تزيد من جاذبية الذهب للمستثمرين الحذرين.