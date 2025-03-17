الذهب يقترب من مستوياته القياسية وسط زيادة طلب الملاذات الآمنة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ارتفع الذهب اليوم الاثنين بعد أن لامس مستوى تاريخيا الأسبوع الماضي، مع استمرار زيادة الطلب على الملاذات الآمنة بفعل استمرار التوترات الجيوسياسية والقلق بشأن الرسوم الجمركية، وتصاعد الخلافات التجارية وزيادة الآمال في خفض البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة.

أسعار الذهب زادت في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2986.53 دولار للأونصة، بحلول الساعة (03:00) بتوقيت جرينتش، وتجاوز المعدن النفيس مستوى الثلاثة آلاف دولار التاريخي ليسجل صعودا قياسيا يوم الجمعة عند 3004.86 دولار، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2994.60 دولار للأونصة.

كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادي لدى “أواندا” كلفن وونج قال “كان الارتفاع الأخير في أسعار الذهب مدفوعا بمخاوف الركود التضخمي”.

ثقة المستهلك الأمريكي هبطت إلى أدنى مستوى في نحو عامين ونصف العام في مارس وارتفعت توقعات التضخم وسط مخاوف من أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، التي أشعلت حربا تجارية، ستعزز الأسعار وتقوض الاقتصاد.

كما استمرت التوترات الجيوسياسية، مع توعد أمريكا بمواصلة مهاجمة الحوثيين في اليمن حتى ينهوا هجماتهم على السفن، بينما أدت الضربات العسكرية الإسرائيلية إلى مقتل 15 فلسطينيا على الأقل في قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

حقق الذهب الذي يعد تحوطا ضد المخاطر السياسية والتضخم، مكاسب بـ 14% منذ بداية العام الحالي، وتترقب الأسواق الآن اجتماع السياسة النقدية للمركزي الأمريكي يوم الأربعاء، يليه خطاب رئيس البنك جيروم باول، فيما انخفضت الفضة 0.1% إلى 33.76 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.1% إلى 994.50 دولار، ونزل البلاديوم 0.1% إلى 963.83 دولار.

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