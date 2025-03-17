شكرا لقرائتكم خبر عن شركات إيلون ماسك تحذر من تأثير رسوم ترامب الجمركية على أعمالها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت شركتا الملياردير الأغنى عالميًا وقائد وزارة الكفاءة الحكومية إيلون ماسك، "سبيس إكس" و "تسلا" خطابات للضغط على الممثل التجاري للولايات المتحدة بشأن سياسات التعريفات الجمركية التي تنتهجها إدارة ترامب، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية. شركات ماسك تحذر من رسوم ترامب حذرت شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا من التأثير السلبي على أرباحها من الرسوم الجمركية والرسوم التي فرضتها دول أخرى على المنتجات المصنعة في الولايات المتحدة ردا على رسوم ترامب.

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كما اشتكت شركة "سبيس إكس" من أن تكاليف تشغيل خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية ستارلينك ارتفعت بسبب الحواجز التجارية في الخارج في حين لا يواجه المنافسون الأجانب مثل هذه التكاليف في الولايات المتحدة. إدارة الكفاءة الحكومية تأتي هذه الرسائل في الوقت الذي يشرف فيه ماسك على ما يسمى بإدارة كفاءة الحكومية الساعية إلى خفض الإنفاق الحكومي الفيدرالي وتقليل عدد الموظفين بناء على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب .

وفي الوقت نفسه، يفرض ترامب رسوما جمركية صارمة على الصين والمكسيك وكندا وترد الصين وكندا بفرض رسوم جمركية انتقامية. شكاوى أخرى من ممارسات ترامب تأتي رسائل الشركتين من بين أكثر من 700 رسالة تلقاها مكتب الممثل التجاري حتى الآن ردًا على دعوة للتعليق العام على "الممارسات التجارية غير العادلة التي تنتهجها بلدان أخرى".

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في خطاب غير موقع من شركة تسلا إلى جرير، شجعته الشركة على "النظر في التأثيرات المترتبة على بعض الإجراءات المقترحة المتخذة لمعالجة ممارسات التجارة غير العادلة".

وجاء في الرسالة التي قدمتها المستشارة العامة المساعدة لتسلا ميريام عقاب: "بينما تعترف تسلا بأهمية التجارة العادلة وتدعمها فإن التقييم الذي أجراه مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة للإجراءات المحتملة لتصحيح التجارة غير العادلة يجب أن يأخذ في الاعتبار أيضًا الصادرات من الولايات المتحدة".

واعتبرت إن المصدرين الأمريكيين يتعرضون لتأثيرات غير متناسبة عندما تستجيب دول أخرى للإجراءات التجارية الأمريكية. كيف أثرت الرسوم الجمركية على "تسلا"؟ أشارت شركة تسلا إلى أن "إجراءات التعريفات الجمركية الخاصة التي فرضتها الولايات المتحدة في الماضي أدت إلى زيادة تكاليف تسلا على المركبات المصنعة في الولايات المتحدة، وزادت تكاليف تلك المركبات نفسها عند تصديرها من الولايات المتحدة مما أدى إلى سوق دولية أقل تنافسية بالنسبة للمصنعين الأمريكيين".

وجاء في الرسالة "يجب على مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن يبحث عن طرق لتجنب هذه المزالق في الإجراءات المستقبلية". مجموعة من التعقيدات التنظيمية في خطابها إلى جرير، قالت شركة سبيس إكس إنها "تواجه مجموعة من التعقيدات التنظيمية والحواجز التجارية في كل دولة وينبغي على الحكومة الأمريكية أن تسعى إلى معالجتها من أجل دعم القيادة الأمريكية المستمرة في مجال الفضاء".

وذكر مات دان المدير الأول للشؤون التجارية والحكومية العالمية في سبيس إكس في الرسالة:"إن الرسوم الجمركية المدفوعة في عدد قليل من البلدان تمثل زيادة كبيرة في تكلفة منتجات ستارلينك في تلك البلدان على الرغم من أن الولايات المتحدة ليس لديها أي رسوم جمركية على المنتجات الأجنبية المماثلة التي يتم استيرادها إلى الولايات المتحدة لخدمة العملاء".