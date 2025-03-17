شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الشركات الصغيرة بالبورصة يصعد بنسبة 1% ويصل لمستوى تاريخي جديد والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.4 مليار جنيه خلال ساعتين.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 31369 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 39268 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 13802 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.99% ليصل إلى مستوى 8960 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 12365 نقطة، هبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 3357 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 3.08% ليصل إلى مستوى 11142 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، وبي اي جي للتجارة والاستثمار، وأسمنت سيناء، والحديد والصلب للمناجم والمحاجر، والمطورون العرب القابضة، وأصول للوساطة في الأوراق المالية، وايه كابيتال القابضة.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ اشترى داخليين بشركات الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، ومصر بني سويف للأسمنت، والخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 30 ألف سهم، 10 آلاف سهم، 457.9 ألف سهم، 270 ألف سهم، 102 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بالمساهم الرئيسي بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 28.7 ألف سهم.

فيما باع داخليين بشركات النصر للملابس والمنسوجات-كابو، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 50 ألف سهم، 303.4 ألف سهم، 25 ألف سهم، 143.3 ألف سهم، على الترتيب، وباع مساهم رئيسي بشركات سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، ووثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية عدد 150 ألف سهم، 9954 سهمًا، 2.8 مليون سهم، على التوالي.

أعلنت شركتا جدوى للتنمية الصناعية، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، شراء أسهم خزينة خلال جلسة أمس الأحد، إذ اشترت الأولى 100 ألف سهم، والثانية 1.125 مليون سهم.

في سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، ففي القطاع الصناعي، حققت شركة جولدن تكس للأصواف، إجمالي مبيعات بلغت 713.7 مليون جنيه خلال عام 2024 بنسبة نمو 2%، وبلغ صافي الربح 88.4 مليون جنيه بنسبة نمو 6.8%.



في سياق آخر أعلنت شركة ايه كابيتال القابضة، موافقة مجلس الإدارة على شراء أسهم خزينة بحد أقصى نسبة 10% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة، وعرض الأمر على الجمعية العامة غير العادية للموافقة.