شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب: إقرارات ضريبة الدخل عن 2024 موعد تقديمها حتى 31 مارس والان مع تفاصيل الخبر

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه بالنسبة لإقرارات ضريبة الدخل عن الفترة الضريبية 2024، فيكون موعد تقديمها حتى 31 مارس 2025 للأشخاص الطبيعيين.. و30 أبريل 2025 للأشخاص الاعتباريين ولايسري عليها المهلة الممنوحة بمبادرة حزمة التسهيلات الضريبية.

وشددت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على أهمية التزام الممولين بالمواعيد القانونية لتقديم إقراراتهم الضريبية عن ضريبة الدخل لعام 2024، مؤكدة أن المصلحة تواصل جهودها لتسهيل الإجراءات الضريبية وتقديم الدعم الفني للممولين، مضيفة أنه للاستفسارات والدعم الفني من خلال الخط الساخن 16395، لضمان تقديم المساعدة الفورية للممولين.

وأكدت أن المصلحة ملتزمة بتقديم بيئة ضريبية عادلة وشفافة، ودعم مجتمع الأعمال من خلال آليات مبسطة ومرنة تضمن الامتثال الضريبي بسلاسة.