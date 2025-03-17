شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع 1 % مع مواصلة أمريكا هجماتها على الحوثيين والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% في مستهل التعاملات اليوم الاثنين، بعد أن توعدت أمريكا بمواصلة مهاجمة الحوثيين في اليمن حتى تنهي الجماعة المتحالفة مع إيران هجماتها على الشحن.

العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت 1.02% إلى 71.30 دولار للبرميل، بحلول الساعة (03:00) بتوقيت جرينتش، كما زادت العقود الآجلة لخام تكساس 1.1% إلى 67.90 دولار للبرميل وفقا لـ “الاقتصادية”.

وزارة الصحة التي يديرها الحوثيون في اليمن، قالت إن الضربات الجوية الأمريكية أسفرت عن مقتل 53 شخصا على الأقل، وهذه الضربات هي أكبر عملية عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط منذ تولي الرئيس دونالد ترمب منصبه في يناير، حيث صرح مسؤول أمريكي لرويترز بأن الحملة قد تستمر لأسابيع.

أدت هجمات الحوثيين على الشحن في البحر الأحمر إلى اضطراب التجارة العالمية ودفعت الجيش الأمريكي إلى شن حملة مكلفة لاعتراض الصواريخ والطائرات المسيرة.

ارتفعت أسعار النفط على نحو طفيف الأسبوع الماضي، منهية بذلك سلسلة خسائر استمرت 3 أسابيع بسبب المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي بسبب تصاعد التوترات التجارية بين أمريكا ودول أخرى.

محللون في “جولدمان ساكس” خفضوا توقعاتهم لأسعار النفط، قائلين إنهم يتوقعون أن ينمو الاقتصاد الأمريكي على نحو أبطأ مما كان متوقعا في السابق بسبب الرسوم الجمركية التي فرضتها على دول بما في ذلك الصين والمكسيك وكندا.

وقالوا في مذكرة “نخفض توقعاتنا لسعر خام برنت في ديسمبر 2025 بمقدار 5 دولارات إلى 71 دولارا للبرميل وخام تكساس إلى 67 دولارا، ونطاق خام برنت إلى 65-80 دولارا، ومتوسط توقعاتنا لعام 2026 إلى 68 دولارا لخام برنت (وخام تكساس إلى 64 دولارا)”.

المحللون ذكروا أن من المتوقع نمو الطلب على النفط بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في السابق، في حين من المتوقع أن يكون المعروض من منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها (أوبك+) أعلى من المتوقع.

ثقة المستهلك الأمريكي هبطت إلى أدنى مستوى لها في نحو عامين ونصف العام في مارس، وارتفعت توقعات التضخم وسط مخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترمب إلى زيادة الأسعار وتقويض الاقتصاد.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط