شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.. انخفاض في البنوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الإثنين، داخل البنوك المصرية. سعر الدولار في البنك المركزي سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في البنك المركزي المصري، 50.66 جنيه للبيع، و50.52 جنيه للشراء. سعر الدولار في البنك الأهلي وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في البنك الأهلي المصري، 50.56 جنيه للبيع، و50.46 جنيه للشراء. سعر الدولار في بنك مصر وانخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في بنك مصر، إلى :50.56 جنيه للبيع، و50.46 جنيه للشراء. سعر الدولار في بنك الإسكندرية وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في بنك الإسكندرية، 50.55 جنيه للبيع، و50.45 جنيه للشراء. سعر الدولار في بنك قناة السويس وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في بنك قناة السويس، 50.66 جنيه للبيع، و50.56 جنيه للشراء. سعر الدولار في البنك التجاري الدولي وانخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في البنك التجاري الدولي، إلى: 50.55 جنيه للبيع، و50.45 جنيه للشراء. سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في بنك فيصل الإسلامي، 50.55 جنيه للبيع، و50.45 جنيه للشراء. سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في مصرف أبوظبي الإسلامي، 50.66 جنيه للبيع، و50.57 جنيه للشراء. سعر الدولار في بنك الكويت الوطني انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في بنك الكويت الوطني، إلى: 50.65 جنيه للبيع، و50.55 جنيه للشراء. سعر الدولار في بنك قطر الوطني وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في بنك قطر الوطني، 50.70 جنيه للبيع، و50.60 جنيه للشراء.