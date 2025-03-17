شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.. انخفاض في البنوك والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الإثنين، داخل البنوك المصرية.
سعر الدولار في البنك المركزيسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في البنك المركزي المصري، 50.66 جنيه للبيع، و50.52 جنيه للشراء.
سعر الدولار في البنك الأهليوبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في البنك الأهلي المصري، 50.56 جنيه للبيع، و50.46 جنيه للشراء.
سعر الدولار في بنك مصروانخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في بنك مصر، إلى :50.56 جنيه للبيع، و50.46 جنيه للشراء.
سعر الدولار في بنك الإسكندريةوسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في بنك الإسكندرية، 50.55 جنيه للبيع، و50.45 جنيه للشراء.
سعر الدولار في بنك قناة السويسوبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في بنك قناة السويس، 50.66 جنيه للبيع، و50.56 جنيه للشراء.
سعر الدولار في البنك التجاري الدوليوانخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في البنك التجاري الدولي، إلى: 50.55 جنيه للبيع، و50.45 جنيه للشراء.
سعر الدولار في بنك فيصل الإسلاميسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في بنك فيصل الإسلامي، 50.55 جنيه للبيع، و50.45 جنيه للشراء.
سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلاميبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في مصرف أبوظبي الإسلامي، 50.66 جنيه للبيع، و50.57 جنيه للشراء.
سعر الدولار في بنك الكويت الوطنيانخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في بنك الكويت الوطني، إلى: 50.65 جنيه للبيع، و50.55 جنيه للشراء.
سعر الدولار في بنك قطر الوطنيوسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في بنك قطر الوطني، 50.70 جنيه للبيع، و50.60 جنيه للشراء.
أحمد أبراهيم
صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام