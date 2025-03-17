شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 4215 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الإثنين، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس. سعر الذهب في مصر سجل سعر جرام الذهب، عيار 24، في مصر، اليوم الإثنين، 4817.25 جنيه للبيع، و4788.5 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 22، في مصر، اليوم الإثنين، 4415.75 جنيه للبيع، و4389.5 جنيه للشراء. عيار 21 ارتفع سعر جرام الذهب، عيار 21، في مصر، اليوم الإثنين، إلى: 4215 جنيها للبيع، و4190 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب، عيار 18، في مصر، اليوم الإثنين، 3612.75 جنيه للبيع، و3591.5 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 14، في مصر، اليوم الإثنين، 2810 جنيهات للبيع، و2793.25 جنيه للشراء. أسعار الذهب وارتفع سعر جرام الذهب، عيار 12، في مصر، اليوم الإثنين، إلى: 2408.5 جنيه للبيع، و2394.25 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم الإثنين، 33720 جنيها للبيع، و33520 جنيها للشراء.