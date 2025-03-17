شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الإثنين 17مارس 2025 في الكويت.. عيار 18 بـ22.175 درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب في دول الخليج استقرارًا نسبيًا اليوم، مدعومة بتأثيرات الأسواق العالمية وتغيرات أسعار النفط، وسط متابعة دقيقة من المستثمرين المحليين.

ويعد سعر الذهب في الكويت من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في الكويت تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

سعر الذهب في الكويت:

- عيار 24 سجل 29.575 دينار

- عيار 2227.100 دينار

- عيار 21 سجل25.875 دينار

- عيار 18 سجل 22.175 دينار

- عيار 1417.250 دينار

- عيار 12 سجل 14.775 دينار

- الاونصة 919.650 دينار

- الجنيه الذهب 206.975 دينار

- الأونصة بالدولار2985.52 دولار



واكتسب الذهب قوة جزئيًا في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي اقترحها الرئيس دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.

يهدف ترامب إلى فرض تعريفات على واردات الرقائق الإلكترونية والأدوية والصلب لتعزيز الإنتاج المحلي. كما أن سياساته التضخمية تزيد من جاذبية الذهب للمستثمرين الحذرين.