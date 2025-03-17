شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولو "الإسكان" يتفقدون المشروعات التنموية بالساحل الشمالى الغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس حسام الدين عبده محمد، رئيس جهاز القطاع الثالث بالساحل الشمالي الغربي، ومسئولو الجهاز، الأعمال الجارية في مشروع قرية سياحية كائنة بمنطقة سيدي حنيش، لمتابعة الأعمال المنفذة بالموقع ومدى مطابقتها للموقع العام المعتمد والتراخيص.

وأوضح رئيس الجهاز، أنه تم تنفيذ عددٍ من المنشآت السكنية بإجمالي 750 رخصة بناء للمشروع بنسبة تنفيذ 80% من المرحلة الأولى في مراحل مختلفة، كما تم الانتهاء من أعمال التشطيبات بالكامل zone A، بجانب تنفيذ نحو 20 مبنى شاليهات فندقية بسعة نحو 120 وحدة فندقية في مراحل مختلفة من التنفيذ للمشروع.

وشدد رئيس جهاز الساحل الشمالي الغربي، على تنفيذ البرنامج الزمني المحدد للمشروع بشكل قاطع ومنتظم بأسرع وقت ممكن.

وفي السياق ذاته، تفقد الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز القري السياحية، ومسئولو الجهاز، أعمال الإنشاءات الجاري تنفيذها بمارينا 8، والتي تضم 243 مبنى (فيلات وشاليهات وعمارات سكنية) بإجمالي 917، وقد بلغ متوسط نسبة التنفيذ للمشروع حوالى 35%.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه تم أيضا خلال الجولة مراجعة موقف ومخطط أعمال تنفيذ المرافق والطرق بالمشروع وانتظام سير العمل، مع التأكيد على الالتزام بالجودة والمواصفات المطلوبة طبقاً للجدول الزمني المتفق عليه.



وشدد رئيس الجهاز، على الشركات العاملة بضرورة الالتزام التام بتنفيذ الأعمال بالمواصفات والجودة المطلوبة طبقا للبرنامج الزمنى المحدد للمشروع، وتذليل أي عقبات للانتهاء من تنفيذ المشروع وتسليم الوحدات السكنية لمستحقيها.