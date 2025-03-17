شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز العاشر من رمضان يتفقد مشروع امتداد الموقف الإقليمي الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، سير الأعمال في مشروع امتداد الموقف الإقليمي الجديد، يرافقه مسئولو الجهاز، لمتابعة تقدم الأعمال في المشروع الذي يهدف إلى استيعاب سيارات النقل الداخلي، ويسهم بشكل كبير في تنظيم حركة النقل العام بالمدينة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المهندس علاء عبد اللاه، أهمية الإسراع في استكمال المشروع وفقًا للجدول الزمني المحدد، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة، لضمان تحقيق الهدف المنشود من المشروع، وهو تحسين تجربة النقل للمواطنين ودعم البنية التحتية للمدينة.



وفي الإطار ذاته، تابع رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بدء العمل بمشروع الإسكان المتوسط "ديارنا"، الكائن بالمجاورة 52، والذي يعد أحد المشروعات السكنية التي تهدف لتوفير وحدات سكنية متكاملة الخدمات، حيث يضم 20 عمارة سكنية بإجمالي 520 وحدة.

وأكد المهندس علاء عبد اللاه، خلال الجولة ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية والهندسية المعتمدة، لضمان تقديم وحدات سكنية عالية الجودة تلبي تطلعات المواطنين.