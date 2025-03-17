شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاستثمار يلتقى ممثلى مجموعة Lulu الهندية لاستعراض السياسات الاقتصادية لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفد مجموعة Lulu الهندية الدولية، ضم نجم الدين إبراهيم كوتي، الرئيس التنفيذي لشركة Fair Exports (India) Pvt Ltd التابعة للمجموعة، وراكيش رافي، المدير التجاري للمجموعة، وحسين شريف، المدير الأول للعلاقات العامة، وذلك بمقر اتحاد الصناعات الهندية، حيث استعرض اللقاء السياسات الاقتصادية للدولة وفرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصرى، وذلك في إطار زيارته الحالية لدولة الهند.

وأكد الوزير أن مصر ترحب بالاستثمارات الهندية، وتحرص على توفير بيئة استثمارية جاذبة، مشيرًا إلى الجهود الحكومية المبذولة لتحسين مناخ الأعمال وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.

وأضاف «الخطيب» أن الشراكة بين مصر والهند تمثل فرصة واعدة لتعزيز التعاون الاقتصادي في مختلف القطاعات، لا سيما في مجالات التجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، مشددًا على أهمية الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر كبوابة للأسواق الأفريقية والأوروبية.

واستعرض الوزير الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، وكذا الفرص الاستثمارية الواعدة، مؤكدا التزام مصر بتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين ودعم المشروعات التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

ومن جانبه، أعرب نجم الدين إبراهيم كوتي التنفيذي لشركة Fair Exports (India) Pvt Ltd التابعة للمجموعة عن اهتمام المجموعة بتوسيع استثماراتها في مصر، مشيراً إلى أن المجموعة تمتلك بالفعل 9 فروع لـ "Lulu هايبر ماركت" في مصر، وتسعى إلى التوسع من خلال افتتاح فروع جديدة.

وأشار إلى أن المجموعة تخطط لإنشاء مرافق تخزين بارد لدعم عمليات التصدير من مصر إلى الأسواق العالمية.

وبدوره أشار راكيش رافي المدير التجاري لمجموعة Lulu الدولية الهندية أن مصر تُعد مركزًا استراتيجيًا للتوسع في تجارة السلع الاستهلاكية، موضحًا أن شركة Fair Exports (India) Pvt Ltd، التابعة لمجموعة Lulu، تتخصص في تصدير اللحوم والمواد الغذائية مثل التوابل والفواكه الطازجة والخضروات، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون التجاري بين البلدين.

حضر اللقاء السفير كامل جلال، سفير مصر بالهند والوزير مفوض تجارى مصطفي شيخون، رئيس مكتب التمثيل التجاري في الهند.