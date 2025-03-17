شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الإثنين 17 مارس بمستهل تعاملات الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب اليوم الإثنين مستهل تعاملات الأسبوع، مع تسجيل حالة من الاستقرار الملحوظ قرب نفس مستويات إغلاق السوق أمس، ليتذبذب سعر الذهب بين 4115 إلي 4125 جنيها لعيار 21.

توقعت شعبة الذهب حدوث تغيرات جديدة في سعر الذهب بالسوق المصري مع إمكانية صعود أونصة الذهب وسط مخاوف الحرب التجارية.

ويشهد سوق الذهب العالمي تطورات ملحوظة في سعر الأونصة نحو الارتفاع والتداول فوق 2900 مما يشير إلي ارتفاع وشيك للذهب في مصر .

أسعار الذهب اليوم:

- سعر عيار 24 يسجل 4703 جنيهات

- سعر عيار 21 يسجل 4115 جنيهاً.

- سعر عيار 18 يسجل 3527 جنيهاً.

- سعر عيار 14 يسجل 2743 جنيهاً.

- سعر الجنيه الذهب 32920 جنيها.



أسعار الذهب العالمية شهدت ارتفاعًا كبيرًا منذ بداية عام 2025، حيث ارتفعت بنسبة تقارب 14%، مسجلةً أسرع وتيرة صعود خلال شهرين ونصف.

ويعود سبب الارتفاع في أسعار الذهب إلى عدة عوامل، منها التقلبات الاقتصادية العالمية والحرب التجارية الجديدة بعد وصول دونالد ترامب وفرض جمارك على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة الأمريكية وزيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن في أوقات عدم اليقين، بالإضافة إلى سياسات البنوك المركزية العالمية التي تدعم الطلب على المعدن الأصفر.

سوق الذهب في مصر تأثر بشكل مباشر بالتطورات العالمية، حيث أن ارتفاع الأسعار عالميًا ينعكس على تكلفة تسعير الذهب في مصر، مما يدفع الأسعار المحلية إلى الارتفاع.