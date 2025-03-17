الاقتصاد

بدء تداول أسهم “إنتاج” في “تاسي” بسعر 50 ريالاً للسهم

0 نشر
shimaa mohamed 0 تبليغ

بدء تداول أسهم “إنتاج” في “تاسي” بسعر 50 ريالاً للسهم

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بدء تداول أسهم “إنتاج” في “تاسي” بسعر 50 ريالاً للسهم والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

بدأ اليوم (الاثنين) تداول أسهم الشركة العربية للاستثمار الزراعي والصناعي “إنتاج”، في السوق الرئيسية لسوق الأسهم ، برمز تداول “2287”، وبالرمز الدولي “SA1690P13NH3″، وسعر 50 ريالاً للسهم.

وطبقاً لما أعلنته “تداول السعودية” في وقت سابق؛ ستكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%، وذلك خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول ستتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

وكانت “إنتاج” قد طرحت 9 ملايين سهم للاكتتاب العام، تمثل 30% من رأسمالها البالغ 300 مليون ريال، والمقسم إلى 30 مليون سهم، بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات للسهم.

ويعد إدراج الشركة العربية للاستثمار الزراعي والصناعي “إنتاج”، رابع إدراج في “تاسي” خلال العام الجاري، بعد إدراج شركة الموسى الصحية في 7 يناير، وشركة نايس ون في 8 يناير، وشركة دراية المالية في 10 مارس.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا