بدء تداول أسهم “إنتاج” في “تاسي” بسعر 50 ريالاً للسهم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

بدأ اليوم (الاثنين) تداول أسهم الشركة العربية للاستثمار الزراعي والصناعي “إنتاج”، في السوق الرئيسية لسوق الأسهم السعودية، برمز تداول “2287”، وبالرمز الدولي “SA1690P13NH3″، وسعر 50 ريالاً للسهم.

وطبقاً لما أعلنته “تداول السعودية” في وقت سابق؛ ستكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%، وذلك خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول ستتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

وكانت “إنتاج” قد طرحت 9 ملايين سهم للاكتتاب العام، تمثل 30% من رأسمالها البالغ 300 مليون ريال، والمقسم إلى 30 مليون سهم، بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات للسهم.

ويعد إدراج الشركة العربية للاستثمار الزراعي والصناعي “إنتاج”، رابع إدراج في “تاسي” خلال العام الجاري، بعد إدراج شركة الموسى الصحية في 7 يناير، وشركة نايس ون في 8 يناير، وشركة دراية المالية في 10 مارس.

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