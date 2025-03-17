شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق مشاركة ريت والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة مشاركة المالية توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق مشاركة ريت للفترة من من 01 يوليو 2024م حتى 31 ديسمبر 2024 م.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الأربعاء بتاريخ 26/03/2025م الموافق 26/09/1446ه (نهاية يوم التداول بتاريخ 24/03/2025م الموافق 24/09/1446ه).
وقالت الشركة: إن إجمالي الأرباح الموزعة 12,250,850 ريال، فيما يبلغ عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 88 مليون.
وأضافت أن قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.139 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 1.6%.
وأشارت إلى أن نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 1445-12-24 الموافق 2024-06-30.
وأفادت بأن تاريخ دفع التوزيعات: خلال 30 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الأربعاء بتاريخ 26/03/2025م الموافق 26/09/1446ه (نهاية يوم التداول بتاريخ 24/03/2025م الموافق 24/09/1446ه).
وقالت الشركة: إن إجمالي الأرباح الموزعة 12,250,850 ريال، فيما يبلغ عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 88 مليون.
وأضافت أن قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.139 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 1.6%.
وأشارت إلى أن نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 1445-12-24 الموافق 2024-06-30.
وأفادت بأن تاريخ دفع التوزيعات: خلال 30 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.