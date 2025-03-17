شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «أرابيكا ستار» توافق على تحويل رصيد الاحتياطي إلى الأرباح المبقاة والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

1. الموافقة على تعديل المادة (6) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(المشاركة والتملك في الشركات).

2. الموافقة على حذف المادة (9) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(سجل المساهمين).

3. الموافقة على تعديل المادة (10) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(تداول الأسهم).

4. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (32) تتعلق بـ( صلاحيات إضافية لمجلس الإدارة).

5. الموافقة على حذف المادة (44) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(إصدار قرارات الجمعيات العامة بالتمرير).

6. الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (847,966) ريال كما في القوائم المالية السنوية المنتهية في (31/12/2023م) لرصيد الأرباح المبقاة. الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة ستار العربية (أرابيكا ستار)، لمساهميها نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، والذي عُقد، أمس الأحد.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت:1. الموافقة على تعديل المادة (6) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(المشاركة والتملك في الشركات).2. الموافقة على حذف المادة (9) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(سجل المساهمين).3. الموافقة على تعديل المادة (10) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(تداول الأسهم).4. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (32) تتعلق بـ( صلاحيات إضافية لمجلس الإدارة).5. الموافقة على حذف المادة (44) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(إصدار قرارات الجمعيات العامة بالتمرير).6. الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (847,966) ريال كما في القوائم المالية السنوية المنتهية في (31/12/2023م) لرصيد الأرباح المبقاة.