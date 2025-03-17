شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «التصنيع» يوصي بشراء 66.89 مليون سهم خزينة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية، أمس، لجمعية المساهمين العامة غير العادية بالبدء بالاجراءات النظامية بما يتوافق مع لوائح هيئة السوق المالية ونظام الشركات والانظمة ذات العلاقة والتي تمكن الشركة من شراء أسهمها والاحتفاظ بها كأسهم خزينة.
وأفادت الشركة في بيان على تداول السعودية، بالتصويت على هذا القرار من قبل الجمعية العامة غير العادية والتي سوف يعلن عنها في وقت لاحق بهدف تعديل النظام الأساس والموافقة على عملية الشراء وذلك حسب متطلبات المادة 17 من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.
ويرى مجلس الإدارة أن سعر سهم الشركة في السوق أقل من قيمته العادلة.
وأوضحت الشركة أن عدد الأسهم المقرر شرائها 66891416 سهم، فيما ستمول من الموارد الذاتية للشركة.
وأفادت الشركة في بيان على تداول السعودية، بالتصويت على هذا القرار من قبل الجمعية العامة غير العادية والتي سوف يعلن عنها في وقت لاحق بهدف تعديل النظام الأساس والموافقة على عملية الشراء وذلك حسب متطلبات المادة 17 من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.
ويرى مجلس الإدارة أن سعر سهم الشركة في السوق أقل من قيمته العادلة.
وأوضحت الشركة أن عدد الأسهم المقرر شرائها 66891416 سهم، فيما ستمول من الموارد الذاتية للشركة.