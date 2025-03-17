الاقتصاد

«الصقر للتأمين»: بدء إجراءات رفع إيقاف بيع التأمين الإلزامي للمركبات

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

«الصقر للتأمين»: بدء إجراءات رفع إيقاف بيع التأمين الإلزامي للمركبات

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الصقر للتأمين التعاوني أنها بدأت اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على موافقة الجهات الإشرافية والرقابية المختصة لسرعة رفع إيقاف بيع منتج التأمين الإلزامي للمركبات (الطرف الثالث).
وقالت الشركة في بيان على تداول : إنها ملتزمة بكافة اللوائح والتنظيمات الإشرافية والرقابية ذات الصلة.
وفي هذا الصدد، قدمت الشركة خطتها التصحيحية إلى هيئة التأمين واتخذت جميع التدابير اللازمة لضمان الامتثال التام لتلك اللوائح والتعليمات. تعزيزًا لثقة العملاء وحمايةً لمصالح حملة الوثائق.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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