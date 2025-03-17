شكرا لقرائتكم خبر عن «الصقر للتأمين»: بدء إجراءات رفع إيقاف بيع التأمين الإلزامي للمركبات والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الصقر للتأمين التعاوني أنها بدأت اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على موافقة الجهات الإشرافية والرقابية المختصة لسرعة رفع إيقاف بيع منتج التأمين الإلزامي للمركبات (الطرف الثالث).
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إنها ملتزمة بكافة اللوائح والتنظيمات الإشرافية والرقابية ذات الصلة.
وفي هذا الصدد، قدمت الشركة خطتها التصحيحية إلى هيئة التأمين واتخذت جميع التدابير اللازمة لضمان الامتثال التام لتلك اللوائح والتعليمات. تعزيزًا لثقة العملاء وحمايةً لمصالح حملة الوثائق.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إنها ملتزمة بكافة اللوائح والتنظيمات الإشرافية والرقابية ذات الصلة.
وفي هذا الصدد، قدمت الشركة خطتها التصحيحية إلى هيئة التأمين واتخذت جميع التدابير اللازمة لضمان الامتثال التام لتلك اللوائح والتعليمات. تعزيزًا لثقة العملاء وحمايةً لمصالح حملة الوثائق.