الاقتصاد

«شور»: ترسية مشروع مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

«شور»: ترسية مشروع مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة شور العالمية للتقنية ترسية مشروع خدمات تطويرية وتشغيلية لخدمات المركز التقنية لمدة سنة.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن تاريخ ترسية المشروع، أمس، مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
وأضافت أن قيمة المشروع تقدر بـ11.5 مليون ريال، فيما يتضمن المشروع: إنشاء نموذج خدمات تطويرية وتشغيلية لخدمات المركز التقنية وفق أفضل الممارسات الدولية لإدارة وتشغيل وتطوير بعض خدمات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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