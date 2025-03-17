شكرا لقرائتكم خبر عن «شور»: ترسية مشروع مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

وأضافت أن قيمة المشروع تقدر بـ11.5 مليون ريال، فيما يتضمن المشروع: إنشاء نموذج خدمات تطويرية وتشغيلية لخدمات المركز التقنية وفق أفضل الممارسات الدولية لإدارة وتشغيل وتطوير بعض خدمات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة شور العالمية للتقنية ترسية مشروع خدمات تطويرية وتشغيلية لخدمات المركز التقنية لمدة سنة.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن تاريخ ترسية المشروع، أمس، مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.وأضافت أن قيمة المشروع تقدر بـ11.5 مليون ريال، فيما يتضمن المشروع: إنشاء نموذج خدمات تطويرية وتشغيلية لخدمات المركز التقنية وفق أفضل الممارسات الدولية لإدارة وتشغيل وتطوير بعض خدمات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.