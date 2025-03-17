شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «قمة السعودية» إلى 5.17 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة قمة السعودية للتجارة في عام 2024 بنسبة 21% إلى 5.17 مليون ريال، مقابل 4.27 مليون ريال في 2023.

ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح الى ارتفاع الكمية المباعة.

ويعود سبب ارتفاع الإيرادات بشكل أساسي إلى ارتفاع الكمية المباعة بنسبة 12.14%.