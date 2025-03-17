الاقتصاد

ارتفاع أرباح «قمة السعودية» إلى 5.17 مليون ريال في 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

ارتفاع أرباح «قمة السعودية» إلى 5.17 مليون ريال في 2024

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «قمة » إلى 5.17 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة قمة السعودية للتجارة في عام 2024 بنسبة 21% إلى 5.17 مليون ريال، مقابل 4.27 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح الى ارتفاع الكمية المباعة.
ويعود سبب ارتفاع الإيرادات بشكل أساسي إلى ارتفاع الكمية المباعة بنسبة 12.14%.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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