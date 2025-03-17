شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «الخريف» يوصي بتوزيع أرباح نقدية عن عام 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وتبلغ حصة السهم من التوزيع 1.5 ريال لكل سهم، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 15%.

ونوهت بإعلان أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة وسوف يتم الإعلان عنها لاحقا.

وأفادت بإعلان تاريخ التوزيع لاحقا وذلك بعد موافقة الجمعية العامة. الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة، أمس، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2024م.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يبلغ إجمالي المبلغ الموزع 52.5 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 35 مليون سهم.وتبلغ حصة السهم من التوزيع 1.5 ريال لكل سهم، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 15%.ونوهت بإعلان أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة وسوف يتم الإعلان عنها لاحقا.وأفادت بإعلان تاريخ التوزيع لاحقا وذلك بعد موافقة الجمعية العامة.