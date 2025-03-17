شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للبناء والتسويق: أحد كبار المساهمين يعتزم نقل ملكية 2 مليون سهم لشركة تابعة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تلقت الشركة الوطنية للبناء والتسويق، أمس، خطاباً من فهد ثنيان فهد الثنيان أحد كبار المساهمين في الشركة والذي يمتلك (64,611%) من أسهم الشركة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الخطاب يفيد بنية المساهم إعادة تنظيم للهيكلة الداخلية لديه، إذ سيتم نقل عدد (2,001,395) سهم من أسهم الشركة الوطنية للبناء والتسويق المملوكة من قبل المساهم إلى محفظة استثمارية لإحدى شركاته (شركة إثراء القابضة مساهمة مقفلة).
وسيترتب على ذلك تغيير في الأسهم المملوكة لأحد كبار المساهمين المباشرين في الشركة الوطنية للبناء و التسويق على موقع تداول.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الخطاب يفيد بنية المساهم إعادة تنظيم للهيكلة الداخلية لديه، إذ سيتم نقل عدد (2,001,395) سهم من أسهم الشركة الوطنية للبناء والتسويق المملوكة من قبل المساهم إلى محفظة استثمارية لإحدى شركاته (شركة إثراء القابضة مساهمة مقفلة).
وسيترتب على ذلك تغيير في الأسهم المملوكة لأحد كبار المساهمين المباشرين في الشركة الوطنية للبناء و التسويق على موقع تداول.