شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «الوسائل الصناعية» إلى 39.13 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة الوسائل الصناعية في عام 2024 بنسبة 16.5% إلى 39.13 مليون ريال، مقابل 33.58 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود ارتفاع صافي الربح إلى زيادة في المبيعات، إضافة لأرباح من بيع استثمار في شركة تابعة، فيما تعود ارتفاع الإيرادات إلى زيادة في مبيعات الأنابيب والتركبيات.
وأوصى مجلس الإدارة أمس، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني للسنة المالية المنتهي في 31-12-2024م.
ويبلغ إجمالي المبلغ الموزع 12.5 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 250 مليون سهم.
وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.05 ريال للسهم، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5%.
وبعد موافقة الجمعية العامة على هذه التوصية، تكون أحقية توزيع الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية يوم تداول تاريخ الجمعية، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة، والذي سوف يتم الاعلان عنها لاحقا.
ونوهت بإعلان تاريخ التوزيع لاحقاً.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود ارتفاع صافي الربح إلى زيادة في المبيعات، إضافة لأرباح من بيع استثمار في شركة تابعة، فيما تعود ارتفاع الإيرادات إلى زيادة في مبيعات الأنابيب والتركبيات.
وأوصى مجلس الإدارة أمس، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني للسنة المالية المنتهي في 31-12-2024م.
ويبلغ إجمالي المبلغ الموزع 12.5 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 250 مليون سهم.
وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.05 ريال للسهم، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5%.
وبعد موافقة الجمعية العامة على هذه التوصية، تكون أحقية توزيع الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية يوم تداول تاريخ الجمعية، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة، والذي سوف يتم الاعلان عنها لاحقا.
ونوهت بإعلان تاريخ التوزيع لاحقاً.