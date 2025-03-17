شكرا لقرائتكم خبر عن «شلفا» توقع اتفاقية تسهيلات مع البنك السعودي للاستثمار بـ75 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة شلفا لإدارة المرافق، أمس، اتفاقية تسهيلات ائتمانية "متوافقة مع الضوابط الشرعية" مع البنك السعودي للاستثمار.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة التمويل 75 مليون ريال، فيما تنتهي مدة التمويل في 28 فبراير 2026.
وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر من الشركة.
وأوضحت أن الهدف من التسهيلات: اتفاقية تمويل إسلامي لإصدار الضمانات الإبتدائية وضمانات حسن التنفيذ وضمانات الدفعات المقدمة وتمويل المستخلصات للمشاريع وتجهيزات الموقع وخطابات الاعتمادات المستندية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة التمويل 75 مليون ريال، فيما تنتهي مدة التمويل في 28 فبراير 2026.
وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر من الشركة.
وأوضحت أن الهدف من التسهيلات: اتفاقية تمويل إسلامي لإصدار الضمانات الإبتدائية وضمانات حسن التنفيذ وضمانات الدفعات المقدمة وتمويل المستخلصات للمشاريع وتجهيزات الموقع وخطابات الاعتمادات المستندية.