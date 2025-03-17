الاقتصاد

«شلفا» توقع اتفاقية تسهيلات مع البنك السعودي للاستثمار بـ75 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

«شلفا» توقع اتفاقية تسهيلات مع البنك السعودي للاستثمار بـ75 مليون ريال

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الدمام - شريف احمد - وقعت شركة شلفا لإدارة المرافق، أمس، اتفاقية تسهيلات ائتمانية "متوافقة مع الضوابط الشرعية" مع البنك السعودي للاستثمار.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن قيمة التمويل 75 مليون ريال، فيما تنتهي مدة التمويل في 28 فبراير 2026.
وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر من الشركة.
وأوضحت أن الهدف من التسهيلات: اتفاقية تمويل إسلامي لإصدار الضمانات الإبتدائية وضمانات حسن التنفيذ وضمانات الدفعات المقدمة وتمويل المستخلصات للمشاريع وتجهيزات الموقع وخطابات الاعتمادات المستندية.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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