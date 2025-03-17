شكرا لقرائتكم خبر عن «كيان السعودية»: إعادة تمويل قروض بـ8.1 مليار ريال مع بنوك محلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة كيان السعودية للبتروكيماويات، أمس، اتفاقية إعادة تمويل قروض المرابحة الاسلامية والبالغة 8.1 مليار ريال مع عدة بنوك محلية.

ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تضمنت اتفاقية إعادة التمويل استبدال الديون القائمة بتمويل جديد.

وتهدف اتفاقية إعادة التمويل إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية من أهمها:

• التخطيط المالي المستدام من خلال تعظيم السيولة النقدية ودعم المركز المالي وتوفير مرونة مالية أكبر.

• سيوفر إعادة التمويل تحسين الملاءة المالية لتحقيق عوائد مالية مجزية تساعد الشركة على مواجهة التحديات وإدارة المخاطر والاستجابة لتقلبات السوق وإدارة السيولة بمرونة مما يساعد على تعظيم العائد على المساهمين.

الجدير بالذكر بأن الشركة استطاعت على مدى السنوات الماضية من تخفيض مستوى الديون المتعلقة بمشروع تشييد أعمال وبناء الشركة من 34.4 مليار ريال إلى 8.1 مليار ريال حسب ما يظهر في قوائمها المالية السنوية المدققة 31 ديسمبر 2024م من خلال عملية إعادة التمويل الجديدة وامتداداً لعمليات تمويل سابقة وسداد مبكر لبعض القروض والتي أعلن عنها سابقاً في السوق. فيما أسهمت هذه المجهودات في تخفيض أعباء الديون وتعزيز المركز المالي للشركة.

وبحسب الشركة، تعكس اتفاقية إعادة التمويل الجديدة مع البنوك المحلية الجدارة الائتمانية للشركة والثقة التي اكتسبتها مع المؤسسات المالية على مدار السنوات الماضية مما يظهر قوة ومتانة المركز المالي للشركة.

وأضافت أن هذه الاتفاقية تعكس التزام الشركة بالحفاظ على المركز المالي وضمان استدامته وتحقيق الرأس المالي الأمثل مما يسمح بالتركيز على الأولويات الاستراتيجية وتحقيق قيمة مضافة لمساهميها وتعزيز مكانة كيان السعودية لتحقيق نجاح مستمر بالرغم من الصعوبات والتحديات التي يواجها قطاع البتروكيماويات.

وأفادت بأن الجهة الممولة: البنك الأهلي السعودي، والبنك السعودي الفرنسي، ومصرف الإنماء، ويشار إليها مجتمعة "بـالقرض المجمع بين البنوك".

وأوضحت أن أسباب إعادة جدولة التمويل -بالإضافة إلى ما ذكر أعلاه-: دعم المركز المالي وتحسين التدفقات النقدية مما يسهم في تحقيق أهداف واستراتيجيات الشركة.

وأشارت إلى أن قيمة التمويل والجزء المعاد جدولته 8.1 مليار ريال، فيما تبلغ مدة التمويل قبل الجدولة: 8 سنوات تنتهي في ديسمبر 2027، وبعد التمويل: 10 سنوات تنتهي في ديسمبر 2034.

ولفتت إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل المعاد جدولته: سند لأمر، وحسابات الذمم المدينة.