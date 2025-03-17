الاقتصاد

«رتال» توقع عقدا لإنشاء 371 وحدة سكنية في الرياض بـ493 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

«رتال» توقع عقدا لإنشاء 371 وحدة سكنية في الرياض بـ493 مليون ريال

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الدمام - شريف احمد - وقعت شركة رتال للتطوير العمراني، أمس، عقدا مع شركة التعمير والإنشاء المحدودة (شركة تابعة مملوكة بنسبة 80%) لإنشاء 371 وحدة سكنية وأعمال البنية التحتية للمشروع بحي سدرة في مدينة الرياض.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، تبلغ قيمة العقد 493 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 30 شهرا من تاريخ سريان العقد.
وتوقعت أن يكون للمشروع أثر إيجابي على نتائج الشركة بعد البدء في تنفيذ المشروع لعام 2025م و2026م و2027م.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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