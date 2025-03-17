شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 17-3-2025 فى البحرين عيار 24 ب 36.100دينار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد سعر الذهب في البحرين من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في البحرين تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار البحرينى ، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين



أسعار الذهب في البحرين

عيار 24 سجل 36.100 دينار

عيار 22 سجل 33.100 دينار

عيار 21 سجل 31.600 دينار

عيار 18 سجل 27.075 دينار

عيار 14 سجل 21.075 دينار

عيار 12 سجل 18.050 دينار

الاونصة1123.050 دينار

الجنيه الذهب252.750 دينار

الأونصة بالدولار 2986.87 دولار



حقق الذهب ارتفاعًا بنسبة 12% هذا العام، مدفوعًا بعدم اليقين المحيط بـالجوانب الجيوسياسية وسياسات التعريفات الجمركية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كما يشير تدهور التوقعات المالية الأمريكية إلى زيادة محتملة في التضخم، وهو ما يعزز دور الذهب كأداة تحوط.