شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 17-3-2025 فى البحرين عيار 24 ب 36.100دينار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعد سعر الذهب في البحرين من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في البحرين تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار البحرينى ، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين
أسعار الذهب في البحرين
- عيار 24 سجل 36.100 دينار
- عيار 22 سجل 33.100 دينار
- عيار 21 سجل 31.600 دينار
- عيار 18 سجل 27.075 دينار
- عيار 14 سجل 21.075 دينار
- عيار 12 سجل 18.050 دينار
- الاونصة1123.050 دينار
- الجنيه الذهب252.750 دينار
- الأونصة بالدولار 2986.87 دولار
حقق الذهب ارتفاعًا بنسبة 12% هذا العام، مدفوعًا بعدم اليقين المحيط بـالجوانب الجيوسياسية وسياسات التعريفات الجمركية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كما يشير تدهور التوقعات المالية الأمريكية إلى زيادة محتملة في التضخم، وهو ما يعزز دور الذهب كأداة تحوط.
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