شكرا لقرائتكم خبر عن «الخريف» توقع عقد تشغيل محطات تنقية المياه بقيمة 58.5 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عقد تشغيل وصيانة محطات تنقية المياه بوادي الدواسر والسليل والصفا بنجران والوجيد (حزمة الوجيد).
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، كانت الشركة قد أعلنت ترسية عقد بتاريخ 29/05/1446هـ الموافق 01/12/2024م.
وتبلغ قيمة العقد 58.8 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 24 شهرا.
ووفقا للشركة بدأ ينعكس الأثر المالي للمشروع في الربع الأول من عام 2025.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، كانت الشركة قد أعلنت ترسية عقد بتاريخ 29/05/1446هـ الموافق 01/12/2024م.
وتبلغ قيمة العقد 58.8 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 24 شهرا.
ووفقا للشركة بدأ ينعكس الأثر المالي للمشروع في الربع الأول من عام 2025.