الاقتصاد

«الخريف» توقع عقد تشغيل محطات تنقية المياه بقيمة 58.5 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

«الخريف» توقع عقد تشغيل محطات تنقية المياه بقيمة 58.5 مليون ريال

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الدمام - شريف احمد - وقعت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عقد تشغيل وصيانة محطات تنقية المياه بوادي الدواسر والسليل والصفا بنجران والوجيد (حزمة الوجيد).
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، كانت الشركة قد أعلنت ترسية عقد بتاريخ 29/05/1446هـ الموافق 01/12/2024م.
وتبلغ قيمة العقد 58.8 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 24 شهرا.
ووفقا للشركة بدأ ينعكس الأثر المالي للمشروع في الربع الأول من عام 2025.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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