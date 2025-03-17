شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «بدجت السعودية» إلى 311.7 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) في عام 2024 بنسبة 12.4% إلى 311.7 مليون ريال، مقابل 277.2 مليون ريال في 2023.

ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى تحسين معدلات التشغيل في التأجير قصير الأجل وطويل الأجل، إلى جانب زيادة حجم الأسطول.

وأسهم الاستحواذ على "عالم السيارات"، التي تركز على التأجير طويل الأجل، في زيادة الأرباح خلال الأشهر الخمسة الأخيرة من العام. بالإضافة إلى ذلك، أدى التكامل التشغيلي والاستفادة من الانسجام الناتج بعد الاستحواذ إلى تحسين استخدام الأسطول ورفع الربحية بشكل متواصل.

وأوصى مجلس الإدارة، أمس، للجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية ختامية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2024م.

ويقدر إجمالي المبلغ الموزع بـ78.166 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 78,166,668 سهم.

وتبلغ حصة السهم من التوزيع 1 ريال للسهم، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 10%.

وستكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة للشركة (يوم الاستحقاق)، والذي سوف يتم الاعلان عنه لاحقا.

ونوهت بإعلان تاريخ التوزيع لاحقاً.