شكرا لقرائتكم خبر عن محمود التوبلاني رئيسا تنفيذيا مكلفا لـ«ليفا للتأمين» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة ليفا للتأمين بتاريخ 07/09/1446هـ الموافق 07/03/2025م تعيين محمد محمود التوبلاني رئيساً تنفيذياً للشركة بالتكليف ابتداءً من 22/09/1446هـ الموافق 22/03/2025م.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، جاء ذلك بعد الحصول على عدم ممانعة هيئة التأمين بتاريخ 16/09/1446هـ الموافق 16/03/2025م.
ويشغل محمد محمود التوبلاني حاليًا منصب المدير المالي في شركة ليفا، و يمتلك خبرة تتجاوز 17 عامًا من الخبرة في قطاع التأمين وإعادة التأمين.
وتشمل مسيرته المهنية الواسعة أدوارًا قيادية تنفيذية متنوعة، أبرزها منصب المدير المالي الإقليمي في شركة تشب في مملكة البحرين ورئيس الرقابة المالية في شركة AIG تكافل البحرين وحاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة والمالية من الجامعة الأهلية في البحرين.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، جاء ذلك بعد الحصول على عدم ممانعة هيئة التأمين بتاريخ 16/09/1446هـ الموافق 16/03/2025م.
ويشغل محمد محمود التوبلاني حاليًا منصب المدير المالي في شركة ليفا، و يمتلك خبرة تتجاوز 17 عامًا من الخبرة في قطاع التأمين وإعادة التأمين.
وتشمل مسيرته المهنية الواسعة أدوارًا قيادية تنفيذية متنوعة، أبرزها منصب المدير المالي الإقليمي في شركة تشب في مملكة البحرين ورئيس الرقابة المالية في شركة AIG تكافل البحرين وحاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة والمالية من الجامعة الأهلية في البحرين.