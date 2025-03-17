الاقتصاد

محمود التوبلاني رئيسا تنفيذيا مكلفا لـ«ليفا للتأمين»

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

محمود التوبلاني رئيسا تنفيذيا مكلفا لـ«ليفا للتأمين»

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الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة ليفا للتأمين بتاريخ 07‏/09‏/1446هـ الموافق ‏07‏/03‏/2025م تعيين محمد محمود التوبلاني رئيساً تنفيذياً للشركة بالتكليف ابتداءً من 22‏/09‏/1446هـ الموافق ‏22‏/03‏/2025م.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، جاء ذلك بعد الحصول على عدم ممانعة هيئة التأمين بتاريخ ‏16‏/09‏/1446هـ الموافق ‏16‏/03‏/2025م.
ويشغل محمد محمود التوبلاني حاليًا منصب المدير المالي في شركة ليفا، و يمتلك خبرة تتجاوز 17 عامًا من الخبرة في قطاع التأمين وإعادة التأمين.
وتشمل مسيرته المهنية الواسعة أدوارًا قيادية تنفيذية متنوعة، أبرزها منصب المدير المالي الإقليمي في شركة تشب في مملكة البحرين ورئيس الرقابة المالية في شركة AIG تكافل البحرين وحاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة والمالية من الجامعة الأهلية في البحرين.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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