شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «المطاحن العربية» ترتفع إلى 213.6 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

1) ساهمت الزيادات الكبيرة في مبيعات الأعلاف والنخالة، بالإضافة إلى نمو في مبيعات الدقيق، بشكل كبير في نمو الإيرادات بمقدار 111.86 مليون ريال، إلى جانب إطلاق منتجات جديدة.

2) ارتفع اجمالي الربح بنسبة 7.04% ليصل إلى 454.94 مليون ريال في عام 2024، مقارنة بـ 425.01 مليون ريال في عام 2023. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى نمو الإيرادات، والكفاءة، وتخفيض التكاليف.

3) التحسين المستمر لتكاليف المنتجات، والمصاريف الإدارية والتشغيلية، بما يتماشى مع حجم العمليات.

4) انخفاض تكاليف التمويل نتيجة توجه الشركة لخفض الديون. الدمام - شريف احمد - ارتفع صافي ربح شركة المطاحن العربية في عام 2024 بنسبة 6.7% إلى 213.6 مليون ريال، مقابل 200.3 مليون ريال في 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود ذلك بشكل رئيسي إلى العوامل التالية:1) ساهمت الزيادات الكبيرة في مبيعات الأعلاف والنخالة، بالإضافة إلى نمو في مبيعات الدقيق، بشكل كبير في نمو الإيرادات بمقدار 111.86 مليون ريال، إلى جانب إطلاق منتجات جديدة.2) ارتفع اجمالي الربح بنسبة 7.04% ليصل إلى 454.94 مليون ريال في عام 2024، مقارنة بـ 425.01 مليون ريال في عام 2023. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى نمو الإيرادات، والكفاءة، وتخفيض التكاليف.3) التحسين المستمر لتكاليف المنتجات، والمصاريف الإدارية والتشغيلية، بما يتماشى مع حجم العمليات.4) انخفاض تكاليف التمويل نتيجة توجه الشركة لخفض الديون.