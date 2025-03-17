شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «بن داود» 1.9% إلى 280.25 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

ويُعزى هذا النمو إلى الأسباب التالية:

1- تحسن في تنوع المنتجات.

2- اتفاقيات بشروط أقوى مع الموردين.

3- كفاءة العمليات التشغيلية.

4- المساهمات من أعمال شركة الجميرا للتجارة وشركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات.

وارتفعت التكاليف التشغيلية بنسبة 4.6% لتصل إلى 1,531 مليار ريال، مع ارتفاع نسبة التكاليف التشغيلية إلى المبيعات بشكل طفيف لتصل إلى 26.97% مقارنة بنسبة 26.13% على أساس سنوي.

وساعدت سياسات تخفيض التكاليف في الحد من هذا الارتفاع، على الرغم من الاستثمارات التي ساهمت بها الشركة:

1- استقطاب الكفاءات.

2- افتتاح فروع جديدة في 2024.

3- التكاليف المرتبطة بالاستحواذ في أعمال التوزيع والصيدليات.

ويعزى ارتفاع صافي الأرباح إلى ارتفاع هوامش الربح الإجمالية، والذي قابله جزئياً ارتفاع في التكاليف التشغيلية نتيجة الاستثمار في الموارد البشرية وتوسع الأعمال.

وقرر مجلس الإدارة، أمس، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2024م.

ويقدر إجمالي المبلغ الموزع بـ114.10 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 1,141,000,000.

وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.1 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 10%.

وسيكون تاريخ الأحقية 1446-11-17 الموافق 2025-05-15، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-12-02 الموافق 2025-05-29. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة بن داود القابضة في عام 2024 بنسبة 1.9% إلى 280.25 مليون ريال، مقابل 275.07 مليون ريال في 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، ارتفع إجمالي الربح بنسبة 4.6% ليصل إلى 1,893.8 مليار ريال، مع تحسن هامش الربح ليصل إلى 33.4% مقارنة بنسبة 32.3% في العام المالي 2024م، متجاوزاً التوجهات المتوقعة والتي تراوحت ما بين 32% – 33%.ويُعزى هذا النمو إلى الأسباب التالية:1- تحسن في تنوع المنتجات.2- اتفاقيات بشروط أقوى مع الموردين.3- كفاءة العمليات التشغيلية.4- المساهمات من أعمال شركة الجميرا للتجارة وشركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات.وارتفعت التكاليف التشغيلية بنسبة 4.6% لتصل إلى 1,531 مليار ريال، مع ارتفاع نسبة التكاليف التشغيلية إلى المبيعات بشكل طفيف لتصل إلى 26.97% مقارنة بنسبة 26.13% على أساس سنوي.وساعدت سياسات تخفيض التكاليف في الحد من هذا الارتفاع، على الرغم من الاستثمارات التي ساهمت بها الشركة:1- استقطاب الكفاءات.2- افتتاح فروع جديدة في 2024.3- التكاليف المرتبطة بالاستحواذ في أعمال التوزيع والصيدليات.ويعزى ارتفاع صافي الأرباح إلى ارتفاع هوامش الربح الإجمالية، والذي قابله جزئياً ارتفاع في التكاليف التشغيلية نتيجة الاستثمار في الموارد البشرية وتوسع الأعمال.وقرر مجلس الإدارة، أمس، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2024م.ويقدر إجمالي المبلغ الموزع بـ114.10 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 1,141,000,000.وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.1 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 10%.وسيكون تاريخ الأحقية 1446-11-17 الموافق 2025-05-15، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-12-02 الموافق 2025-05-29.