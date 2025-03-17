شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «المملكة القابضة» 22% إلى 1.23 مليار ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة المملكة القابضة في عام 2024 بنسبة 22% إلى 1.23 مليار ريال، مقارنة بـ1.01 مليار ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة مع العام السابق إلى الانخفاض في النفقات المالية، والأثر الايجابي عن عكس الانخفاض في قيمة الاستثمار لإحدى الشركات المستثمر بها بطريقة حقوق الملكية.
وتضمنت الأسباب: الارتفاع في الحصة من نتائج الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية، والانخفاض في تكاليف الفنادق والتكاليف التشغيلية الأخرى، والارتفاع في الربح من بيع عقارات استثمارية.
وشملت الأسباب: الانخفاض في مصاريف ضريبة الاستقطاع و ضريبة الدخل، والانخفاض في المصاريف العمومية والإدارية والتسويقية، والانخفاض في مصروف الزكاة، الارتفاع في إيرادات الفنادق والإيرادات التشغيلية الأخرى.
وجاء ذلك على الرغم من الانخفاض في المكاسب الأخرى، بالصافي، والانخفاض في إيرادات توزيعات الأرباح، والانخفاض في ربح من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، والانخفاض في إيرادات التمويل، والأثر السلبي للانخفاض في قيمة الأصول المالية.
وأوصى مجلس مجلس الإدارة، أمس، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2024م.
ويبلغ إجمالي المبلغ الموزع 1,037.6 مليار ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 3,705,882,300.
وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.28 ريال لكل سهم، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 2.8%.
وستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة في نهاية ثاني يوم تداول من يوم الاستحقاق والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع).
ونوهت بإعلان تواريخ الاستحقاق ضمن اعلان الدعوة للجمعية العمومية والتي سيتم الاعلان عنها لاحقا، فيما ستعلن تواريخ التوزيع لاحقا.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة مع العام السابق إلى الانخفاض في النفقات المالية، والأثر الايجابي عن عكس الانخفاض في قيمة الاستثمار لإحدى الشركات المستثمر بها بطريقة حقوق الملكية.
وتضمنت الأسباب: الارتفاع في الحصة من نتائج الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية، والانخفاض في تكاليف الفنادق والتكاليف التشغيلية الأخرى، والارتفاع في الربح من بيع عقارات استثمارية.
وشملت الأسباب: الانخفاض في مصاريف ضريبة الاستقطاع و ضريبة الدخل، والانخفاض في المصاريف العمومية والإدارية والتسويقية، والانخفاض في مصروف الزكاة، الارتفاع في إيرادات الفنادق والإيرادات التشغيلية الأخرى.
وجاء ذلك على الرغم من الانخفاض في المكاسب الأخرى، بالصافي، والانخفاض في إيرادات توزيعات الأرباح، والانخفاض في ربح من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، والانخفاض في إيرادات التمويل، والأثر السلبي للانخفاض في قيمة الأصول المالية.
وأوصى مجلس مجلس الإدارة، أمس، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2024م.
ويبلغ إجمالي المبلغ الموزع 1,037.6 مليار ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 3,705,882,300.
وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.28 ريال لكل سهم، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 2.8%.
وستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة في نهاية ثاني يوم تداول من يوم الاستحقاق والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع).
ونوهت بإعلان تواريخ الاستحقاق ضمن اعلان الدعوة للجمعية العمومية والتي سيتم الاعلان عنها لاحقا، فيما ستعلن تواريخ التوزيع لاحقا.