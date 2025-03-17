شكرا لقرائتكم خبر عن فى التعاملات الصباحية.. أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الاثنين 17 - 3 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

وفي التعاملات الصباحية ومقابل الجنيه المصرى؛ ننشر أسعار الدولار وباقي العملات الأجنبية، اليوم الاثنين 17 - 3 - 2025 وفقا للبنك الأهلى المصرى.



وننشر أبرز العملات الأجنبية وهى؛ الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنية الإسترليني، والدينار الكويتى، والريال السعودى، والدرهم الإماراتى، والريال القطرى.

وتعد هذه العملات مرجعًا فى الأسواق العالمية، ويتم تداولها بشكل كبير فى سوق الفوركس (سوق صرف العملات الأجنبية)، كما تعد عملات الدول العربية الأكثر أهمية للسوق المصرى خاصة المسافرين لتلك الدول.

‏‎وجاءت الأسعار كالتالى:

‏‎سعر الدولار اليوم

50.54 جنيه للشراء.

50.64 جنيه للبيع.

‏‎سعر اليورو الأوروبى اليوم

54.73 جنيه للشراء.

55.25 جنيه للبيع.

‏‎سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

65.25 جنيه للشراء.

65.62 جنيه للبيع.

‏‎سعر الدينار الكويتى اليوم

‏‎163.29 جنيه للشراء.

‏‎164.41 جنيه للبيع

‏‎سعر الريال السعودى اليوم

‏‎13.42 جنيه للشراء.

‏‎13.50 جنيه للبيع.

‏‎سعر الدرهم الإماراتي اليوم

13.74 جنيه للشراء.

13.78 جنيه للبيع.

‏‎سعر الريال القطري اليوم

‏‎12.82 جنيه للشراء.

13.89 جنيه للبيع.



