شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: دور مهم للعاملين فى مواقع الإنتاج باعتبارهم ركيزة أساسية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

زار المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، موقع شركتى جابكو والعامة للبترول بمنطقة خليج السويس، حيث حرص الوزير على تناول وجبة الإفطار الرمضانى مع العاملين، وذلك بحضور المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والجيولوجى علاء البطل وكيل أول الوزارة والمشرف على البيئة والسلامة وكفاءة الطاقة والمناخ والمهندس إيهاب رجائى وكيل أول الوزارة للإنتاج والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير والمكتب الفنى والمتحدث الرسمى وأحمد راندى رئيس الإدارة المركزية للاتصالات، واللواء مجدى عباس رئيس الإدارة المركزية للأمن بالوزارة، والمهندس عبد الوهاب المغاورى رئيس شركة جابكو والمهندس محمد عبد المجيد رئيس الشركة العامة للبترول.

وأكد المهندس كريم بدوى، أن هذه الزيارة تأتي بهدف توطيد الروابط بين القيادة والعاملين فى منظومة العمل البترولى والتى تتسم بالعمل بروح الفريق الواحد، مؤكداً على الدور المهم للعاملين فى مواقع الإنتاج باعتبارهم الركيزة الأساسية في دفع عجلة الإنتاج ودعم الاقتصاد القومى.

وأدار الوزير حواراً أخويا مع العاملين عقب تناول وجبة الإفطار، تعرف خلاله على أفكارهم غير التقليدية وخططهم لزيادة معدلات الإنتاج ومدى استخدام التكنولوجيا المتطورة فى أعمال البحث والاستكشاف، وذلك فى ضوء البرنامج الأول من استراتيجية عمل الوزارة لتلبية احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، لافتاً إلى تقديم كل أوجه الدعم من الوزارة وهيئة البترول لتحقيق ذلك الهدف المنشود فى كل مواقع الإنتاج البرية والبحرية.



زيارة المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، موقع شركتى جابكو والعامة للبترول بمنطقة خليج السويس (8)



زيارة المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، موقع شركتى جابكو والعامة للبترول بمنطقة خليج السويس (9)



زيارة المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، موقع شركتى جابكو والعامة للبترول بمنطقة خليج السويس (10)



زيارة المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، موقع شركتى جابكو والعامة للبترول بمنطقة خليج السويس (1)



زيارة المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، موقع شركتى جابكو والعامة للبترول بمنطقة خليج السويس (2)



زيارة المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، موقع شركتى جابكو والعامة للبترول بمنطقة خليج السويس (3)



زيارة المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، موقع شركتى جابكو والعامة للبترول بمنطقة خليج السويس (4)



زيارة المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، موقع شركتى جابكو والعامة للبترول بمنطقة خليج السويس (5)



زيارة المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، موقع شركتى جابكو والعامة للبترول بمنطقة خليج السويس (6)