شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الاثنين 17 مارس 2025 أمام الجنيه فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 50.58 جنيه للشراء و50.71 جنيه للبيع، وسجل بالبنك الأهلى المصرى 50.54 جنيه للشراء و50.64 جنيه للبيع ، وفى بنك مصر 50.55 جنيه للشراء و50.65 للبيع. ينشر الخليج 365 آخر تحديث لسعر الدولار الأمريكي اليوم الأثنين 17 مارس 2025 أمام الجنيه المصري بالبنوك المصرية، حيث يشهد سعر الدولار تطورات ملحوظة خلال التعاملات المسجلة بالبنوك الرئيسية وخاصة بنكي الأهلى ومصر. وجاء سعر الدولار بالبنوك المصرية كالاتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.54 جنيه للشراء.

50.64 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر.

50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" 50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة 50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع.

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