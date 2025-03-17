شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أحدث استثمار صينى للملابس الجاهزة بالقنطرة غرب بـ10 ملايين دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - للأسبوع الثالث على التوالي تشهد منطقة القنطرة غرب الصناعية تنامي وتيرة الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث سجلت أحدث ظهور للاستثمارات الصينية بالمنطقة بقطاع الملابس الجاهزة.

جاء التوقيع الجديد لشركة "جيانجسو جوتاي- Jiangsu Guotai" الصينية، بعقد حق انتفاع لإنشاء مصنع للملابس الجاهزة على مساحة تبلغ 21 ألف متر مربع بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، وذلك باستثمارات إجمالية تبلغ 10 ملايين دولار، توفر 2000 فرصة عمل مباشرة، ومن المخطط أن يتولى المصنع تصدير كامل إنتاجه من الملابس الجاهزة للخارج.

ويعتبر التوقيع الجديد الظهور رقم 15 حتى الآن بمنطقة القنطرة غرب باستثمارات إجمالية 490 مليون دولار، على مساحة تتجاوز مليون و31 ألف متر مربع، وحجم عمالة يتخطى 20 ألف عامل.

ويوجه الإنتاج بنسبة متوسط 80% إلى التصدير لأسواق أوروبا والأمريكتين وذلك عبر ميناء غرب بورسعيد أحد الموانئ الهامة التابعة للهيئة الذي يعد نافذة على البحر المتوسط والأسواق الأوروبية والذي سيشهد تزايدًا في حركة التداول لا سيما بعد افتتاح مشروعات القنطرة غرب.

ووضعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حجر الأساس لـ5 مشروعات من بين عقود حق الانتفاع الموقعة، وجارٍ استكمال باقي المشروعات تباعًا.

وتتبع شركة "جيانجسو جوتاي" مجموعة "Jiangsu Guotai International Group Co., Ltd. (GTIG)" الصينية، التي تأسست عام 1988؛ وتحتل المرتبة 329 بقائمة "Fortune China 500 في عام 2023"، وتقدم خدمات شاملة عالية المستوى في مجال المنسوجات والملابس الجاهزة وصناعة الغزل والخيوط والأقمشة والمنسوجات المنزلية والإكسسوارات، وقد أنشأت فروعًا لها في العديد من الدول الآسيوية والأوروبية والولايات المتحدة، يعمل بها أكثر من 4000 موظف وفي عام 2023 بلغت إيرادات الشركة 9,2 مليارات دولار.