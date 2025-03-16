شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الأحد 16 مارس 2025 أمام الجنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة حية لأحدث أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، و يتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يتيح للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة لاتخاذ قراراتهم حول سعر الدولار.

وينشر الخليج 365 آخر تحديث لسعر الدولار الأمريكي اليوم الأحد 16 مارس 2025 أمام الجنيه المصري بالبنوك المصرية.

وسجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 50.58 جنيه للشراء و50.71 جنيه للبيع، وسجل بالبنك الأهلى المصرى 50.54 جنيه للشراء و50.64 جنيه للبيع ، وفى بنك مصر 50.55 جنيه للشراء و50.65 للبيع.

وجاء سعر الدولار بالبنوك المصرية كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.54 جنيه للشراء.

50.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع.