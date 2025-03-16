شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عمل البنوك بعد انتهاء شهر رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 16 مارس 2025 09:33 م

تعاود البنوك العاملة فى مصر العمل بعد انتهاء شهر رمضان من الساعة 8:30 صباحا وحتى الساعة 3 عصراً.

وتعمل البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية وعددها 37 بنكا، فى شهر رمضان المبارك 2025 لمدة 4 ساعات يومياً.

ويعمل بنك مصر بالنسبة للجمهور من التاسعة والنصف صباحًا إلى الواحدة والنصف بعد الظهر.

وأعلن البنك المركزى المصرى، أن مواعيد عمل البنوك فى شهر رمضان المبارك لعام 2025 ستكون لمدة 4 ساعات يوميا، حيث من المقرر أن تمتد ساعات العمل بالنسبة للجمهور من التاسعة والنصف صباحًا إلى الواحدة والنصف بعد الظهر.

وبالنسبة للموظفين العاملين بالبنوك، من المقرر أن تبدأ البنوك عملها فى التاسعة صباحًا إلى الثانية بعد الظهر.