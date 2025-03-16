شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 16-3-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 16-3-2025.

إيقاف تداول 9 أسهم



أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: أسمنت سيناء، وبي اي جي للتجارة والاستثمار، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والمصرية للمنتجعات السياحية، والحديد والصلب للمناجم والمحاجر، ومصر الوطنية للصلب-عتاقة، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، واراب للتنمية والاستثمار العقاري.

البورصة تربح 3 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.247 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 3.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 103.9 ألف عملية لعدد 210 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.7% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.01%، والعرب على 7.28%، واستحوذت المؤسسات على 15.83% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 84.16%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 49.5 مليون جنيه، 13.5 مليون جنيه، 200.2 ألف جنيه، 18.6 مليون جنيه، 47.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 129.6 مليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 31338 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 39245 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 13787 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 8872 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 12298 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 3370 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 6.44% ليغلق عند مستوى 11496 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 1958 نقطة.

وصعدت أسهم 80 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 84 شركة، ولم تتغير مستويات 46 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- حق اكتتاب شركة بلتون القابضة-4 بسعر إغلاق 0.063 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 26%.

- أسمنت سيناء بسعر إغلاق 37.890 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.98%.

- مصر الوطنية للصلب-عتاقة بسعر إغلاق 9.500 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 15.85%.

- الحديد والصلب للمناجم والمحاجر بسعر إغلاق 5.200 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 15.30%.

- بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية بسعر إغلاق 21.740 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.96%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- المطورون العرب القابضة بسعر إغلاق 0.337 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.17%.

- بنك فيصل الإسلامي المصرية بالجنيه بسعر إغلاق 35.230 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.19%.

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 31.610 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.06%.

- بنك فيصل الإسلامي المصرية-بالدولار بسعر إغلاق 1.010 دولار بنسبة تراجع بلغت 5.61%.

- روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك بسعر إغلاق 9.490 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.29%.