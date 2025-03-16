شكرا لقرائتكم خبر عن هل سيتم فرض رسوم على تحويلات تطبيق إنستا باى؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 16 مارس 2025 09:26 م

تعد عمليات تحويل الأموال عبر تطبيق إنستا باى من المعاملات اليومية فى نمط حياة المصريين، حيث يبلغ الحد الأقصى للتحويل لقيمة المعاملة الواحدة 70 ألف جنيه والحد الأقصى لإجمالى المعاملات اليومية فى التحويل 120 ألف جنيه والحد الأقصى للمعاملات الشهرية للتحويل 400 ألف جنيه.

وينتهى بنهاية الشهر الجارى وتحديدا يوم 31 مارس 2025، قرار الإعفاء من رسوم التحويلات المالية لتطبيق إنستا باى.

ويعد تطبيق التحويلات المالية الشهير إنستا باى من التطبيقات المهمة فى حياة المصريين اليومية نظرا لسهولة التعامل معه، وتوفيره الوقت والجهد للقيام بالمعاملات المالية.

وتطبيق إنستا باى Instapay من أهم أدوات التحويلات الرقمية ويتسم بالسهولة والبساطة، ويستخدمه نحو 13 مليون مستخدم فى مصر.

وتم مد إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد التي تتم من خلال القنوات الإلكترونية (الإنترنت والموبايل البنكي) بالجنيه المصري، وكذلك مد الإعفاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق إنستا باي.

ومن المتوقع أن يتم مد العمل بقرار الإعفاء من رسوم التحويل لتطبيق إنستا باى بداية من 1 أبريل المقبل وحتى 30 يونيو 2025.

ومن الضرورى الحفاظ على التحديث المستمر للتطبيق لأنه يعالج أى مشكلات تقنية قد تحدث.

ولابد من التأكد من بيانات الطرف الذى يتم التحويل له قبل إتمام عملية التحويل لتفادى مشكلات رد الأموال.

وعند حدوث مشكلة فى عملية التحويل يتطلب ذلك الاتصال بالكول سنتر الخاص بتطبيق Instapay.

ويستقبل تطبيق إنستا باى التحويلات المصرفية الواردة من المصريين العاملين بالخارج لحظياً عبر شبكة المدفوعات اللحظية، للحسابات المصرفية فى البنوك المصرية.

وجدير بالذكر أن المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية- التي تم إطلاقها في إبريل 2022- تعد من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي المصري، لتكون بديلًا متكاملًا للمدفوعات النقدية يتيح كافة خدمات التحويلات للعملاء لحظيًا طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة.

وشهدت المنظومة زيادة كبيرة في حجم المعاملات المنفذة من خلالها– بلغت ما يقرب من 1.5 مليار معاملة بقيمة تصل إلى 2.9 تريليون جنيه خلال عام 2024 - ووصل عدد مستخدمي الخدمة لما يقرب عن 12.5 مليون عميل.