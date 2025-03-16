شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 17-3-2025 فى قطر عيار 18 بـ262 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب اليوم الاثنين في قطر حيث يعد سعر الذهب في قطر من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في قطر تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين

أسعار الذهب اليوم في قطر

-عيار 24 سجل 349.50 ريال

عيار 22 سجل 320.25 ريال

عيار 21 سجل 305.75 ريال

عيار 18 سجل262.00 ريال

عيار 14 سجل 203.75 ريال

عيار 12174.75 ريال

الاونصة10870.00 ريال

الجنيه الذهب2446.25 ريال

الأونصة بالدولار2986.87 دولار

حقق الذهب ارتفاعًا بنسبة 12% هذا العام، مدفوعًا بعدم اليقين المحيط بـالجوانب الجيوسياسية وسياسات التعريفات الجمركية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كما يشير تدهور التوقعات المالية الأمريكية إلى زيادة محتملة في التضخم، وهو ما يعزز دور الذهب كأداة تحوط.