شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 11 قطاعًا بالبورصة بجلسة الأحد على رأسها "مواد البناء" بنسبة 5.7% والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ ارتفع 11 قطاعًا على رأسها مواد البناء بنسبة 5.7%، أعقبه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 2.4%، يليه قطاعات السياحة والترفيه، والخدمات المالية غير المصرفية، والتجارة والموزعون بنسبة 1.5%، 1.3%، 1.2%، على الترتيب.

وقفز قطاعا المنسوجات والسلع المعمرة، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.8%، وصعدت قطاعات الموارد الأساسية، والعقارات، والخدمات التعليمية بنسبة 0.3%، 0.2%، 0.1%، على الترتيب، وزاد قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.01%، فيما تراجعت 4 قطاعات على رأسها الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.8%، وهبط قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.2%، وانخفض قطاع البنوك بنسبة 0.4%، ونزل قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.2%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.247 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 3.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 103.9 ألف عملية لعدد 210 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.7% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.01%، والعرب على 7.28%، واستحوذت المؤسسات على 15.83% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 84.16%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 49.5 مليون جنيه، 13.5 مليون جنيه، 200.2 ألف جنيه، 18.6 مليون جنيه، 47.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 129.6 مليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 31338 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 39245 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 13787 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 8872 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 12298 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 3370 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 6.44% ليغلق عند مستوى 11496 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 1958 نقطة.