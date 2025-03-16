مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11853.78 نقطة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 127.90 نقطة، ليقفل عند مستوى 11853.78 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4.6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة – وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية – 213 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 207 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 35 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات التعمير، والأبحاث والإعلام، وبنان، والوطنية للتعليم، ودلة الصحية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات صناعة الورق، والباحة، وتهامة، والبحر الأحمر، ومكة الأكثر انخفاضًا في التعاملات, وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.91% و 3.62% .

فيما كانت أسهم شركات الباحة، وأمريكانا، وأرامكو السعودية، ورسن، والكيميائية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, وكانت أسهم شركات رسن، وأرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي، ودراية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 139.42 نقطة، ليقفل عند مستوى 31275.27 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 27 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة 1.8 مليون سهم.

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