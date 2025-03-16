شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتابع موقف أعمال صيانة الطرق والمحاور بالمدن الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً، مع المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق وصيانة الشبكات والمحطات، لمتابعة سير العمل بأعمال صيانة الطرق والمحاور بالمدن الجديدة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والقطاع.

واستعرض المهندس شريف الشربيني، الموقف التنفيذي لمشروعات صيانة الطرق في 26 مدينة، حيث يتم تنفيذ أعمال صيانة بـ24 مشروعا للطرق والمحاور، بجانب ٩ مشروعات جار الإعداد لطرحها، مؤكداً ضرورة أن يتم تنفيذ أعمال الصيانة وفق أعلى المعايير وباستخدام أحدث التقنيات، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة الصيانة الدورية للمسطحات الخضراء الواقعة على المحاور والطرق الرئيسية.

وأكد المهندس شريف الشربيني، خلال الاجتماع، ضرورة وجود آلية متابعة مكتملة لكافة الأعمال بمشروعات صيانة الطرق والمحاور وتعميم هذه التعليمات على مختلف الأجهزة لتطبيق هذه الآلية، والمتابعة الدورية لمختلف الشركات المنفذة لدفع عجلة العمل.

وفي ختام الاجتماع، وجه وزير الإسكان بضرورة التنسيق المستمر مع الجهات ذات الصلة، لمنع حدوث أي عائق للحركة المرورية بالمدن أثناء أعمال الصيانة، والتنسيق مع المنشآت الواقعة في نطاق أعمال الصيانة لمنع تعطيل عجلة العمل.