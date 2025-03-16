شكرا لقرائتكم خبر عن مفيش رسوم على حسابات المرتبات.. الرسوم الجديدة فى البنك التجارى الدولى CIB والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” الرسوم الجديدة والتعريفات البنكية فى البنك التجارى الدولى CIB، والتي يتم تطبيقها بداية من شهر أبريل المقبل.

ومن المقررأن تصبح رسوم الحد الأدنى لرصيد الحساب فى البنك التجارى الدولى CIB بقيمة 100 جنيه بدلًا من 75 جنيها في السابق، وذلك اعتبارا من أول أبريل المقبل، وذلك على رصيد الحساب الذى يقل عن 20 ألف جنيه، ويتم استثناء تطبيق الرسوم على حسابات المرتبات، وحسابات بداية والشمول المالى وغيرها من الحسابات الخاصة بالشباب.