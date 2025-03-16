شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 16-3-2025 تعرف على آخر التحديثات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الأحد، حيث ساعدت التطورات في البورصة العالمية على حدوث هذه الأسعار التى تشير إلى تقلبات في السوق الذهب العالمي، وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.



- سعر الذهب اليوم



. عيار 24 يسجل 4817 جنيها.

- عيار 21 يسجل 4215 جنيها.

- عيار 18 يسجل 3613 جنيها.

- عيار 14 يسجل 2809 جنيهات.

- الجنيه الذهب 33720 جنيها.

ويشهد السوق العالمي للذهب استمرار المخاوف في الأسواق المالية نتيجة قرارات جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متعلقة بزيادة التعريفات الجمركية مما قد ينتج عن هذا حرب تجارية جديدة.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.