الاقتصاد

الإيجارات تبقي التضخم عند 2% في فبراير

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سارة السيد 0 تبليغ

الإيجارات تبقي التضخم عند 2% في فبراير

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

سجل معدل التضخم في المملكة خلال فبراير الماضي 2%، مقارنةً بالشهر ذاته من العام الماضي، متأثراً بارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 7.1%، لاسيما ارتفاع إيجارات المساكن بنسبة 8.5%.

وكشف تقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر فبراير 2025، عن ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1% مدفوعة بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن 3.7%، وأسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة 3.9% متأثرة بارتفاع أسعار الساعات والمجوهرات والتحف بنسبة 26.7%، في حين انخفضت أسعار النقل بنسبة 1.5%.

وأشار التقرير الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء اليوم (الأحد)، إلى ارتفاع أسعار إيجارات الفلل بنسبة 11.2%، مبيناً أن ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود كان أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لشهر فبراير الماضي، نظراً للوزن الذي يشكله القسم بنسبة 25.5%.

وعلى أساس شهري سجل معدل التضخم ارتفاعاً نسبياً بـ0.2% في فبراير مقارنةً بشهر يناير 2025م، مدفوعاً بارتفاع أسعار إيجارات المساكن بنسبة 0.4%.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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